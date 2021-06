Twórcy Bayonetty prezentują Babylon’s Fall. Gameplay z nadchodzącego slashera

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Podczas E3 2021 Square Enix pokazało kolejny trailer Babylon’s Fall. Gra prezentuje się naprawdę świetnie. Potwierdzono platformy i co ciekawe, premiera ominie jedną z najważniejszych na rynku.

Jak się okazuje, Babylon’s Fall zadebiutuje jedynie na PS4, PS5 i PC. Z nieznajomych nam powodów omawiana w newsie produkcja ominie konsole Microsoftu. Z dobrych wiadomości możemy Wam powiedzieć, że produkcja prezentuje się naprawdę dobrze, co możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Moją uwagę przykuły różnorodne krajobrazy, które spotkamy podczas zwiedzania świata gry. Szczególnie przypadła mi do gustu architektura budynków, które świetnie oddają klimat fantasy. Warto zaznaczyć, że nasi bohaterowie będą mieli do wyboru masę różnego oręża, co na pewno spodoba się fanom eksperymentowania z ekwipunkiem. Sam gameplay wygląda na zróżnicowany jeszcze z jednego powodu. Design przeciwników robi wrażenie i Ci nie wyglądają moim zdaniem jak kalka wrogów z innych gier.

Wróćmy jeszcze na moment do tematu platform, na które zmierza Babylon’s Fall. Szczerze mówiąc, nie zdziwię się, jeżeli za kilka kolejnych lat usłyszymy o wydaniu tej gry także na Xbox Series X|S. Cóż, czas pokaże, a na ten moment wyczekujmy kolejnych wieści o nowej grze spod szyldu Square Enix. Jak Wam się ona na razie podoba?