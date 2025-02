Recenzje Avowed już są. Gra jest w porządku, ale…

…po raz kolejny mamy do czynienia z pewnym rozstrzałem, jeżeli chodzi o oceny. Tytuł według średniej jest odbierany bardzo przyzwoicie, choć nie da się ukryć, że ma sporo bolączek. To jak to jest z tym Avowed, czy abonament Xbox Game Pass może pochwalić się kolejną genialną premierą? Sprawdźmy to.