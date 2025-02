Już za raptem trzy dni na rynku zadebiutuje gra Avowed. Najnowsze RPG od Obsidianu zapowiada się całkiem nieźle (choć są pewne problemy), o czym możecie przeczytać w naszej osobnej wiadomości, gdzie przyglądaliśmy się pierwszym branżowym recenzjom. Warto jednak pamiętać, że mamy tutaj do czynienia ze świetnym zespołem deweloperskim, znanym głównie z kultowej serii Pillars of Eternity. W portfolio Obsidianu znajdziemy też takie tytuły jak Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2 czy legendarne Fallout: New Vegas. Nic więc dziwnego, że tak dobre studio ma bardzo ambitne plany na swoją przyszłość. Wyjątkowo ambitne, można by rzec.

Obsidian Entertainment chce tworzyć gry jeszcze przez co najmniej 100 lat

Podczas niedawnej konferencji D.I.C.E. Summit wiceprezes ds. operacyjnych studia, Marcus Morgan, razem z wiceprezesem ds. rozwoju, Justinem Britchem, przyznali, że ich marzeniem jest, aby firma funkcjonowała na rynku jeszcze przez co najmniej 100 lat. Studio istnieje już od 22 lat, więc droga jest bardzo długa. No i zapewne pełna najróżniejszych przeszkód, biorąc pod uwagę naturę branży gier.

Zdaniem Morgana oraz Britcha kluczem do sukcesu miałoby tutaj być trzymanie się rozsądnych celów, które rzeczywiście są możliwe do osiągnięcia. Przynajmniej w porównaniu z astronomicznymi budżetami czy oczekiwaniami sprzedażowymi. Firma chce przede wszystkim pozostać „skromna” i dbać o to, aby nie musieć się martwić kwestią inwestorów. Obsidian dąży do tego, aby każdy pracownik firmy czuł się doceniony. Co, gdy spojrzeć na to logicznie, oznacza oczywiście bycie zmotywowanym. Deweloperzy nie zamierzają „agresywnie rosnąć, powiększać zespołu, czy też tworzyć niesamowicie dochodowych gier”. Krótko mówiąc: celują w jakość, a nie ilość. I słusznie. Myślicie, że Obsidian wytrwa do 2103 roku?

