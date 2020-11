Nowa gra na podstawie filmu Avatar istnieje. Wiemy, kiedy możemy spodziewać się premiery

Produkcja oparta o uniwersum przeboju Avatar jednak powstaje.

Wielu z Was zapewne zdążyło zapomnieć o produkcji z 2017 roku, nad którą pracował Ubisoft. Wszystko wskazuje jednak na to, że chociaż pozycja zaliczy konkretne opóźnienie, to jednak trafi na rynek. Ma ona zadebiutować w okresie między kwietniem 2022 , a marcem 2023 roku. Taka wiadomość została przekazana inwestorom, w trakcie zorganizowanego zebrania.

Niech nie zmyli Was zbieżność nazw. Faktem jest, że Ubisoft wydał grę Avatar w roku 2009. Niemniej studio planuje wydać kolejny tytuł osadzony w tym samym uniwersum.

Film Avatar to amerykańska produkcja, rozgrywająca się w realiach science fiction w roku 2154. Przedstawione są w nim losy sparaliżowanego żołnierza, wysłanego na Planetę Pandora. Na miejscu zaprzyjaźnia się z przedstawicielami obcej rasy i postanawia udzielić im pomocy. Schemat fabuły bardzo przypomina animację Disney’a Pocahontas.

Produkcja Jamesa Camerona stała się najbardziej kasowym filmem wszech czasów, do roku 2019, gdy puszczono w kinach Avengers: Koniec gry. Średnia ocen na portalu metacritic wyliczona na podstawie recenzji, wynosi obecnie 83%.

