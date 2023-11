Już niedługo premiera gry Avatar: Frontiers of Pandora na PC i konsole. Czy warto do tego czasu zaopatrzyć się w preorder? Do takiego zakupu zachęca Ubisoft, wypuszczając specjalny trailer zawartości przedpremierowej. Trzeba przyznać, że przygotowany zestaw jest… średnio zachęcający. Tym bardziej gdy wiemy, jak czasami kończy się zakup gry przed oficjalnym wydaniem.

Avatar: Frontiers of Pandora z nowym zwiastunem

Kupowanie gier przed premierą to specyficzna sprawa. W ostatnich latach zaskakująco często można było się zawodzić, otrzymując produkt niekoniecznie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Wielu graczy woli poczekać na pierwsze opinie, może nawet złapać grę w niższej cenie, lub po prostu upewnić się co do zakupu. Innego zdania są wydawcy. Dla nich istotne jest, abyśmy grę nabyli dość szybko. Do tego zachęca nas Ubisoft w nowym trailerze Avatar: Frontiers of Pandora:

Co oferuje gra w zamówieniu przedpremierowym? Gracze decydujący się na taki zakup otrzymają pakiet, na który składają się dwie skórki, jedna dla bohatera, druga dla broni. To w zasadzie tyle, nie ma żadnych konkretnych nowości czy dodatkowych misji lub scenariuszy. Zawartość można określić jako bardzo skromną.

Czy w takim wypadku ktokolwiek będzie zainteresowany zakupem? Pewnie tak, ale niekoniecznie ze względy na dwa skiny. Prędzej doprowadzi do tego sama gra, która po prostu zapowiada się ciekawie. Trzeba przyznać, że tytuł może być naprawdę interesującym podejściem do świata wykreowanego przez filmową markę. Czy to taki Far Cry w komosie? Tak, ale nie musi to oznaczać nic złego. A przynajmniej nie w tym wypadku.