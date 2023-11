Do premiery gry Avatar: Frontiers of Pandora pozostało już niewiele czasu, a Ubisoft nie zwalnia i zapowiada nowości. W tym wypadku chodzi o zawartość przepustki sezonowej do gry. Jak łatwo się domyślić, gracze otrzymają DLC. Najnowszy trailer dotyczy dwóch rozszerzeń, które będą dostępne.