Avatar: Frontiers of Pandora ma widok FPP. Ale w sumie dlaczego?

Nie jestem specjalnym fanem uniwersum filmowego Avatara, ale chętnie sprawdzę wirtualną Pandorę na swojej konsoli. Gra Avatar: Frontiers of Pandora będzie ku temu świetną okazją, choć jedna rzecz przed premierą niesamowicie mi nie pasuje. Chodzi o perspektywę, z jakiej będziemy obserwować rozgrywkę. Gra, podobnie jak seria Far Cry czy Mirror’s Edge zaprezentuje nam bowiem widok pierwszoosobowy. Okazuje się, że ze swoimi wątpliwościami nie jestem sam. Wielu graczy również ma z tym problem.

Twórcy gry zauważyli, że w sieci sporo głosów od graczy dotyczy właśnie perspektywy. Deweloperzy nie byli głusi na te opinie, choć swojego zdania co do rozgrywki nie zmienili — postanowili jednak wytłumaczyć owe podejście:

Widok FPP jest kluczowy. To dlatego, ponieważ chcemy, abyście poczuli się zanurzeni, chcemy, abyście się zanurzyli i poczuli, że naprawdę jesteście na Pandorze. Dlatego nigdy nie była to dla nas wielka dyskusja. Być tak blisko Pandory, jak to możliwe, zanurzyć się w niej tak bardzo, jak to tylko możliwe, co jest (osiągane dzięki) perspektywie pierwszoosobowej… Dla mnie nie było to dla nas żadnym problemem, aby się tam udać.

Ditte Deenfeldt i Magnus Jansen