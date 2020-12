Do Assassin’s Creed Valhalla trafiło świąteczne wydarzenie Yule. Oto, jakie atrakcje napotkacie w grze. Zdecydowanie będzie co robić!

Święta zbliżają się wielkimi krokami i nawet gry wideo przygotowują się powoli na nadejście Bożego Narodzenia. Wyjątkiem nie jest tutaj nowa odsłona Assassin’s Creed, która niedawno otrzymała zapowiedź świątecznego eventu.

Święto Yule trafiło już oficjalnie do gry i wprowadza do niej sporo nowości. Fani Valhalli mogą od teraz brać udział w specjalnych aktywnościach, które zagwarantują im walutę, którą można spożytkować na nagrody. Rzeczonych upominków jest całkiem sporo, choć większość z nich to czysto kosmetyczne ciekawostki.

Oto, co możemy odblokować dzięki sezonowym aktywnościom:

Kostium Mōdraniht

Zestaw tatuaży Mōdraniht

Ceremonialny saks Mōdraniht

Tarcza Mōdraniht

Girlanda festiwalu Yule

Ołtarz do składania ofiar

Dekoracje dla drzewa

Przytulne ognisko

Buk festiwalu Yule

Nagrody są całkiem atrakcyjne, a i przygotowane aktywności zapewnią kilka dodatkowych godzin zabawy. Chętni gracze mogą wziąć udział w zawodach w piciu, łucznictwie, bójkach i paru innych.

Zdecydowanie jest to co robić i miło, że Ubisoft zadbał o świąteczny event w swojej nowej grze. To sympatyczna odskocznia od eksploracji świata i wykonywania zadań.

Święto Yule potrwa do lutego przyszłego roku. Jeśli spędzacie dużo czasu w wirtualnej Anglii, to warto wziąć udział w świętowaniu i nieco odetchnąć od ciągłej wojaczki.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.