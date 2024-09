Arcypiękny zwiastun Assassin’s Creed: Shadows zabiera nas do feudalnej Japonii

Assassin’s Creed Shadows doczekało się nowego trailera, który tym razem skupia się na urokach krainy, jaką zwiedzimy. A że wybieramy się do dawnej Japonii, możecie spodziewać się, że będzie pięknie i urokliwie.

Ghost of Tsushima to nadal dla mnie najpiękniejsza pod względem artystycznym gra z otwartym światem ever. Dlatego, choć nowy “asasyn” tego raczej nie przebije, i tak mogę się zgodzić, iż i tak jest szalenie pięknie.

Assassin’s Creed Shadows pokazuje przepiękną Japonię

Jeśli miałbym zrobić listę miejscówek, do których chciałbym trafić w dowolnym punkcie ich historii, feudalna Japonia zapewne byłaby bardzo wysoko na liście. Ja wiem, że dla “wieśniaków” bywało ciężko i zapewne sam miałbym nie lada problem przetrwać, ale wystarczyłby krótki spacer przez bambusowe lasy, spowite mgłami malutkie wioski czy rozciągające się na hektary pola uprawne, aby nie żałować tej decyzji. Nic dziwnego, że tak mocno uwielbiam Ghost of Tsushima. Czy Assassin’s Creed Shadows powtórzy ten artystyczny sukces?

Szczerze? Raczej nie. Niemniej i tak dla mnie nowy zwiastun gry pokazuje ją od tej wybitnie pięknej strony. Ubisoft w ostatnim czasie nawet nie robi aż takiego downgrade’u jak kiedyś, więc może faktycznie dostaniemy równie piękną przygodę? Zresztą, zobaczcie sami!

Załóż słuchawki i wkrocz do porywającego, dynamicznego świata feudalnej Japonii. Ten ogromny otwarty jest świat pełen nieoczekiwanych odkryć oraz cudów w czasach, gdy piękno, spokój oraz tradycja splatają się ze zdradą, przemocą oraz wojną. – głosi wydawca

AC Shadows jest pierwszą grą z serii, która trafi jedynie na obecną generację konsol oraz PC. Dzięki temu możemy spodziewać się wykorzystania wielu współczesnych technologii, w teorii bez kompromisów. Deweloperzy obiecali użycie ray-tracingu i nie tylko. Jedną z największych nowości mają również być zmienne pory roku, które będą wpływały na życie w cyfrowym świecie oraz sam sposób wykonywania misji! Pomysł świetny, a w takim Hogwart’s Legacy wprowadziło to sporo różnorodności. Premiera gry 15 listopada 2024 roku.

Źródło: YouTube