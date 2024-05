Assassin’s Creed Shadows oficjalnie. Znamy datę pokazu gry

Ubisoft ruszył z kopyta w sprawie nowej odsłony swojej kasowej serii gier. Assassin’s Creed Shadows oficjalnie zastąpił używany do tej pory podtytuł Red i zabierze nas na ekscytującą przygodę do Japonii. Już niedługo nastąpi premiera pierwszego oficjalnego zwiastuna wyczekiwanej gry. Co wiemy na jej temat już teraz? Sprawdźmy!