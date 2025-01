Sieć obiegła informacja o przesunięciu premiery gry Assassin’s Creed Shadows, ale to nie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o tej produkcji. Pojawiły się również szczegóły na temat przygotowywanego przez twórców DLC. Te ma nam zapewnić dodatkowe godziny zabawy – a także nową lokację do odwiedzenia i broń.

DLC do Assassin’s Creed Shadows – dodatkowe godziny zabawy

Wieści o DLC w sytuacji, gdy chwilę temu informowaliśmy was o przełożeniu premiery są… kontrowersyjne. Pamiętajmy jednak, że to Ubisoft, a więc wielki wydawca, który ma w jednym momencie wiele planów i symultanicznie rozwijanych projektów. Gdy właściwa gra potrzebuje jeszcze trochę czasu od deweloperów, to nie oznacza, że ci nie mogą pracować również nad dodatkiem. A o kilku zaplanowanych DLC wiemy już nieco więcej. Tym razem w sieci pojawiła się bowiem informacja o dodatkowych godzinach rozgrywki, które zapewni nam Claws of Awaji.

Wspomniane DLC ma zostać wydane “później w 2025 roku” i pozwoli nam odwiedzić tajemniczą wyspę. Poza próbą rozwiązania pewnej zagadki będziemy musieli bronić się przed nowymi i szalenie niebezpiecznymi przeciwnikami. W tym niezbędną pomocą okaże się tradycyjna japońska broń — Bō, czyli nowy oręż wprowadzony przez dodatek.

DLC wejdzie w skład zamówień przedpremierowych (razem z dodatkową misją Thrown to the Dogs), ale nie będzie dostępne na premierę. Wiemy, że Claws of Awaji ma zapewnić około 10 godzin dodatkowej zabawy.

Nowa data premiery Assassin’s Creed Shadows to 20 marca 2025 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Swoją drogą ciekawe, czy tę datę wreszcie uda się twórcom dotrzymać. Doskonale pamiętamy, że premiera przełożona na luty również miała być tą “ostateczną”. Czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże. Warto, aby w końcu to wydali!

