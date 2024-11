Nowe informacje o Assassin’s Creed Shadows. Będzie Denuvo i AMA z deweloperami

Twórcy gry Assassin’s Creed Shadows postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat swojej nadchodzącej gry. Na stronie produkcji opublikowano sporą zapowiedź nadchodzących działań, w ramach których będziemy mieć okazję do porozmawiania z deweloperami, czy poznania szczegółów procesu deweloperskiego. Jedną z najważniejszych informacji jest ta dotycząca zabezpieczeń DRM.

Ubisoft informuje co dalej z Assassin’s Creed Shadows

Do premiery nowej odsłony cyklu Assassin’s Creed zostało jeszcze trochę czasu, a twórcy będą nas odpowiednio przygotowywać do czasu pojawienia się na rynku. Właśnie zapowiedziano sporo aktywności społecznościowych, które czekają nas w najbliższym czasie. Niedługo opublikowane zostaną artykuły przybliżające nam kilka aspektów rozgrywki. Mają traktować o:

systemie stealth

walce

eksploracji

systemie parkour

Co więcej, zapowiedziano też sesję AMA z deweloperami. Gracze będą mogli zadawać twórcom nurtujące ich pytania i otrzymać odpowiedź od osób odpowiedzialnych za grę.

Są też mniej pozytywne informacje. Zgodnie z danymi ze strony gry na Steam, ta będzie wyposażona w DRM Denuvo, a do rozgrywki wymagane będzie konto Ubisoft. Czyli tak samo, jak w przypadku choćby Assassin’s Creed Mirage. Nikt nie jest zaskoczony, prawda?

Zobacz też: Najlepsze polskie strzelanki. Gry FPS znad Wisły, które podbiły świat

Nowa data premiery Assassin’s Creed Shadows to 14 lutego 2025 roku. Produkcja będzie dostępna na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Będzie to tym samym pierwsza odsłona cyklu, która pojawi się wyłącznie na konsolach obecnej generacji, pomijając tym samym PS4 i Xbox One. Pierwotnie produkcja miała ukazać się w połowie listopada tego roku, jednak wydawca podjął decyzję o przesunięciu premiery.

Z jednej strony gracze zrozumieli, że tytuł był w zbyt złym stanie do wydania, z drugiej nie obyło się bez wielu przytyków w stronę Ubisoftu. Firma nie ma dobrej passy, a w tym roku zaliczyła już kilka wtop. Wystarczy wymienić Star Wars Outlaws i Skull and Bones aby zrozumieć, w jakich tarapatach znalazł się branżowy gigant. Dla wielu powód jest jeden — brak zrozumienia oczekiwań graczy i poszukiwanie zysku, co przysłoniło potrzebę robienia po prostu dobrych gier.

Źródło: Ubisoft