Assassin’s Creed Mirage otrzyma dwa nowe tryby rozgrywki. Co pojawi się w grze?

Ubisoft poinformował o dodaniu dwóch nowych trybów rozgrywki do Assassin’s Creed Mirage. Gracze będą mogli ponownie wyruszyć na przygodę w Bagdadzie, tym jednak razem z nieco zmienionymi zasadami zabawy. Co przyniesie nowa aktualizacja?

Assassin’s Creed Mirage i nowe tryby gry

Assassin’s Creed Mirage to tegoroczna odsłona popularnego cyklu, która miała swoją premierę w październiku. Gra pozwala nam wcielić się w Basima, ulicznego złodziejaszka, który wstąpił w szeregi Ukrytych, protoplastów zakonu asasynów. Do tej pory większość z nas miała już okazję ukończyć wątek fabularny, jednak to nie koniec.

Nowa aktualizacja ogłoszona przez Ubisoft pozwoli wkroczyć do wirtualnego Bagdadu ponownie, tym razem na zmienionych zasadach. Do gry dodane zostaną dwa nowe tryby rozgrywki. Pierwszy z nich to Nowa Gra+. Dzięki niej będziemy mogli rozpocząć przygodę, posiadając zdobyte wcześniej umiejętności. Drugi tryb to tryb nagłej śmierci. Oznacza to, że każdy cios okaże się dla nas śmiertelny, więc trzeba będzie znacznie bardziej uważać.

Aktualizacja gry pojawi się w grudniu. Który wariant rozgrywki sprawi, że ponownie rozpoczniecie przygodę?

Jeżeli o nowości chodzi, to w przyszłym roku Mirage zostanie wydane ponownie. Tym jednak razem jako gra mobilna, co było zapowiadane m.in. z okazji premiery najnowszych telefonów Apple, czyli iPhone 15. Przyznam, że szczerze interesuje mnie jakość zabawy w przypadku takiej gry na telefonie. Chcielibyście zagrać na małym ekranie?