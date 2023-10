Assassin’s Creed Mirage kolejną porażką w wersji PC. Spadki do nawet 8 fpsów

Nowy Asasyn jest grą o znacznie mniejszej skali, oferującą mniej zawartości i mniejszy świat. Graficznie nie wygląda również jako next-gen, a coś, co na luzie wyszłoby wiele lat temu na PS4. Jeżeli więc wymagania na PC nie są tragiczne, grafika nie powala, a gra jest mniejsza od Valhalli – można się domyślić, że problemy z optymalizacją to wina po stronie deweloperów.

Na to przynajmniej wskazuje redakcja serwisu Wccftech. Tym bardziej że redaktorzy ogrywali nowego asasyna na naprawdę potężnym sprzęcie. Jego specyfikacja znacznie wykracza poza wymagania gry, więc powinien on oferować pełną jakość i przyjemność z rozgrywki:

Tak niestety nie jest. Tragedii jak ostatnia Forza Motorsport, The Last of Us Part I, Forspoken, Redfall, Star Wars Jedi: Ocalały i parę innych nie ma. Jest jednak „średnio”, a gracze mogą czuć się oszukani. Szczególnie jeżeli marzyli o zwiedzeniu wirtualnego Bagdadu w jakości „ultra”.

Możecie obejrzeć powyższy film z testów benchmarku, aby przekonać się, jak dotkliwe są przycięcia. Tytuł osiąga nawet do 138 fpsów, ale potrafi spadać do okolic 20-30, a nawet… 8 klatek na sekundę. Dość jednoznacznie obrazuje to, że jest źle.

Assassin’s Creed Mirage posiada wbudowane narzędzie do testów porównawczych, podobnie jak większość ostatnich gier Ubisoft na PC, co jest godne pochwały. Jednakże, podczas gdy średni FPS pokazany w benchmarku wynosi 71 klatek na sekundę (ze wszystkim ustawionym na Ultra), osiąga on ten wynik tylko z pomocą NVIDIA DLSS ustawionego na tryb Jakości. To jednak najmniejszy z problemów. O wiele bardziej irytujące jest to, że wykres klatek pokazuje ogromną zmienność, od minimum 8 FPS do maksimum 138 FPS. Najniższe 1% i 0,1% FPS spadają odpowiednio do 36 i 22.

– informuje Wccftech