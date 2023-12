Demake najlepszego Assassin’s Creed to tona klimatu. Zobaczcie świetne wideo rodem z PSX

Nie wiem, może trochę poleciałem, ale dla wielu graczy to właśnie Assassin’s Creed IV: Black Flag jest najlepszą odsłoną kultowego już cyklu. I chyba świetnym dowodem na to jest powstający remake gry. O nim nie wiemy jednak nic, więc może zamiast tego skupimy się na… demake’u? I to takim z PlayStation 1!

YouTuber Rustic Games BR postanowił ukazać grę w niecodziennym świetle. Black Flag na jego filmie wygląda niczym 32-bitowa gra z ery PSX-a i to w stylu choćby Metal Gear Solid. Będę szczery i przyznam, że bardzo mocno przypomina mi arcydzieło Konami. Cała akcja ukazana została z perspektywy izometrycznej, a tytuł to w zasadzie MGS, ale w klimacie piratów. Sporą część filmu zajmuje skradanie się i ciche eliminowanie przeciwników. Co więcej, w trakcie rozglądania się, kamera przełącza się na trzecią osobę, aby dać lepszy wgląd w sytuację graczowi.

Pojawił się też nieodzowny elementy Black Flag, czyli morskie bitwy. Nie jest to może Sid Meier’s Pirates, ale klimacik jest podobny. Zresztą, o wszystkim przekonać się możecie sami. Wystarczy tylko obejrzeć krótki gameplay poniżej. Od razu zaznaczę, że nie – raczej nie dostaniemy grywalnej wersji tej pokazówki.

A trochę szkoda, bo nie ukrywam, że chętnie bym w nią zagrał. Taki demake przemówi raczej wyłącznie do fanów „staroci”, którzy docenią pracę włożoną w ukazanie tego wyobrażenia gry.