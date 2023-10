Gry za darmo. Genialny horror i symulator randkowania od Amazon Prime Gaming

Pora odebrać kolejne gry za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming. Tym razem możemy zgarnąć dwa tytuły, w tym doskonałe The Coma 2: Vicious Sisters w edycji Deluxe.

Amazon Prime Gaming udostępnił już kolejne gry z oferty na październik. Jeśli nie masz tego abonamentu, możesz skorzystać z darmowej wersji próbnej subskrypcji pod tym adresem. Wówczas odbierzesz gry nie wydając ani grosza. A warto, zwłaszcza jeśli jesteś fanem survival horrorów w stylu retro. The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition to niesamowicie wysoko oceniana dawka strachu. Amazon rozdaje klucze GOG na ten oraz jeszcze jeden tytuł (linki poniżej). Na Steam The Coma 2 posiada blisko dwa tysiące recenzji od użytkowników platformy. Oceny są przytłaczająco pozytywne.

Amazon Prime Gaming październik 2023 – nowe gry za darmo do pobrania

Oprócz wspomnianego survival horroru, możemy dzisiaj pobrać równie wysoko, jak nie wyżej, oceniany zwariowany symulator randkowania. Mowa o Monster Prom 2: Monster Camp, grze od studia Beautiful Glitch, która na Steam również posiada przytłaczająco pozytywne opinie od graczy. Amazon rozdaje klucze GOG na ten tytuł.

The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition – pobierz za darmo

Monster Prom 2: Monster Camp (PC) – pobierz za darmo

Przypominam, że to nie jedyne gry do odebrania w październiku. Pierwszy zrzut mieliśmy kilka dni temu, a przed nami kolejne, które zawierają jeszcze trzy gry. Oto pełna rozpiska:

Ghostwire: Tokyo (Epic Games) – można już pobierać

Grunnd – można już pobierać

The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition (GOG) – można już pobierać

Monster Prom 2: Monster Camp (GOG) – można już pobierać

The Textorcist (GOG) – można pobierać od 19 października

Golden Light (Epic Games) – można pobierać od 19 października

Super Adventure Hand – można pobierać od 26 października

Zerknijcie jeszcze na zwiastuny z udostępnionych dzisiaj gier: