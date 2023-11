Kolejne gry za darmo do odebrania od Amazona. Pamiętajcie też o darmowych przedmiotach

Nie możecie zapomnieć o tym, aby zgarnąć RAGE 2. Ten FPS o postapokaliptycznym wydźwięku może nie stał się objawieniem gatunku, ale nadal wydaje się wyjątkowo dobrą grą na parę wieczorów. Jeśli jednak wolicie niezależne, ukryte perełki, zgarniecie kolejne pozycje. Prime Gaming dorzuciło do swojej oferty Evan’s Remains oraz Centipede: Recharged.

Nowe gry do odebrania w Amazon Prime Gaming:

Subskrypcja Amazona pozwalająca na zgarnięcie tych (i więcej!) pozycji bez opłat kosztuje obecnie 49 zł na rok. Nie jest to więc zbyt wygórowana kwota. Oprócz gier, dostaniemy także dostęp do obszernej biblioteki filmów i seriali (wraz z własnymi produkcjami pokroju The Boys) oraz darmową dostawę ze sklepu Amazona. Sporo korzyści za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Nie można też zapomnieć o darmowych przedmiotach do najpopularniejszych gier online i nie tylko. Overwatch 2, Diablo IV, a nawet Cyberpunk 2077 – wszystko to możecie wzbogacić o nowe itemy, o ile tylko je przypiszecie do konta. Wszystko znajdziecie na oficjalnej stronie Prime Gaming. Pamiętajcie również, że to nie koniec oferty na ten miesiąc. Wkrótce otrzymamy kolejne pozycje.

RAGE 2: Deluxe Edition (Epic Games Store) – dostępne

(Epic Games Store) – dostępne Centipede: Recharged (Epic Games Store) – dostępne

(Epic Games Store) dostępne Evan’s Remains (Amazon Games App) – dostępne

(Amazon Games App) dostępne Behind the Frame: The Finest Scenery (Amazon Games App) – od 16 listopada

(Amazon Games App) – od 16 listopada STAR WARS™ Knights of the Old Republic (Amazon Games App) – od 16 listopada

(Amazon Games App) – od 16 listopada The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Amazon Games App) – od 22 listopada

(Amazon Games App) – od 22 listopada Black Widow: Recharged (Epic Games Store) – od 23 listopada

(Epic Games Store) od 23 listopada Orten Was the Case (Amazon Games App) – od 30 listopada

(Amazon Games App) – od 30 listopada Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store) – od 30 listopada

Z pewnością przypomnimy Wam, gdy tylko będzie można odbierać kolejne gry.