Jeszcze jedna gra-niespodzianka za darmo w Prime Gaming, to bardzo ceniony tytuł

Amazon Prime Gaming rozpieszcza w listopadzie, nie ma co do tego wątpliwości. W ofercie pojawiła się kolejna gra za darmo, bez wcześniejszych zapowiedzi.

Zaledwie przed dwoma dniami pisałem o sporej niespodziance Amazona. Firma dorzuciła do swojej oferty Prime Gaming na listopad 2023 tytuł na licencji uwielbianego serialu. Zgodnie ze znaną nam już rozpiską, takiej gry nie powinno być w abonamencie, więc byliśmy mile zaskoczeni. Teraz jednak gracze korzystający z subskrypcji mogą raz jeszcze cieszyć się czymś niespodziewanym.

Nagle do oferty dorzucono bardzo ciepło przyjęte Q.U.B.E: Director’s Cut, czyli rozszerzoną wersję popularnej gry logicznej korzystającej z pomysłów m.in. serii Portal. Tytuł na Steam cieszy się „bardzo pozytywnymi” opiniami. Miło też, że mówimy o wersji kompletnej, która zawiera sporo nowości względem edycji premierowej.

Abonament Prime Gaming (w ogóle Prime) umożliwia subskrybentom odbieranie regularnie rozdawanych gier za darmo. Te można przypisać do konta Amazon, Steam, Epic Games lub też GOG, zależnie od produkcji. W usłudze pojawiają się również darmowe przedmioty do popularnych tytułów, w tym największych sieciowych hitów. Prime, prócz tego, umożliwia darmową dostawę od Amazona oraz dostęp do platformy Prime Video. Abonament kosztuje obecnie 50 zł na rok, więc nie jest to drogi „biznes”.