Świetny prezent od Amazona. Gra na podstawie cenionego serialu za darmo

Od niedawna w ramach subskrypcji Amazon Prime Gaming możecie odbierać kolejne gry od platformy. Więcej o nich przeczytacie w tym artykule, ale jedno jest pewne – lepiej nie przegapcie tej oferty. To jeszcze nie koniec, bo w kolejnych dniach listopada otrzymamy więcej produkcji. No i warto także pamiętać o darmowych przedmiotach do wielu popularnych tytułów sieciowych i nie tylko.

Prezent za darmo na Amazon Prime Gaming

Teraz jednak Amazon zaskoczył, bo nowa gra za darmo stała się dostępna już w dniu jej globalnej premiery. Nie ma mowy o żadnym wielkim hicie, choć niektórzy mogą się mocno ucieszyć. W ramach Prime Video możecie od niedawna oglądać drugi sezon animowanego serialu Invincible. Superbohaterska produkcja przyjęła się wybitnie dobrze, więc ciekawe, jak będzie z grą?

Invincible to dość niszowa produkcja należąca do gatunku visual novel, choć mocno stylizowana jest na komiks. Wcielimy się w niej w Atom Eve, jedną z bohaterek znanych z serialu, która należy do panteonu jednych z najpotężniejszych bohaterów tego uniwersum. Jeżeli brzmi ciekawie, polecam odebrać ten tytuł.

Już od jutra odbierzecie także dwa kolejne tytuły – Behind the Frame: The Finest Scenery oraz genialne STAR WARS Knights of the Old Republic.