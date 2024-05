Alone in the Dark zawiodło zarówno fanów, jak i twórców

Alone in the Dark nie zadowoliło nikogo

Czy pamiętacie jeszcze marcową premierę gry Alone in the Dark? Tytuł miał być powrotem kultowej serii sprzed lat, który od pierwszych zapowiedzi budził ogromne emocje. Fani staroszkolnych horrorów z niecierpliwością wyczekiwali nowej odsłony gry, która tym razem ukazała się bez żadnego numerka czy cyferki — reboot jak się patrzy. Czy twórcom ze studia Pieces Interactive sztuka wskrzeszenia marki się udała? Niekoniecznie. Choć grze daleko było do jednoznacznie “słabej” produkcji, to tytuł i tak zebrał bardzo przeciętne oceny.

Można śmiało powiedzieć, że hype opadł równie szybko, co się pojawił wraz z pierwotnymi zapowiedziami. W naszej recenzji również wskazaliśmy wiele bolączek produkcji, w tym np. nierówną oprawę wizualną, brak “straszenia” czy słabe modele walki. Teraz do sprawy gry odniesiono się również w najnowszym raporcie finansowym Embracer Group. Tytuł wypadł kompletnie poniżej oczekiwań — zarówno pod względem jakości samej gry, jak i jej sprzedaży.

Może to zaowocować pogrzebaniem marki na dłuższy czas, a może i na zawsze. Choć doniesienia o ewentualnych zwolnieniach w studiu deweloperskim nie zostały potwierdzone, pozostają wciąż prawdopodobne. Mówi się, że sporo osób miało stracić pracę w związku z niezbyt udanym powrotem serii na rynek.

Przypominamy, że gra Alone in the Dark jest remake’iem kultowej produkcji z lat 90. ubiegłego wieku i ukazała się na rynku 20 marca 2024 roku. Tytuł jest dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: gamingbolt.com