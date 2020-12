Allegro wprowadza zakaz handlu kontami z grami

Polski serwis aukcyjny wprowadza zmiany do regulaminu. Jedną z takowych jest zapis o zakazie odsprzedawania dostępu do kont z grami. Przepisy wejdą w życie na początku 2021.

Na Allegro od paru lat można natknąć się na oferty, które pozwalają na zakup najnowszych tytułów w bardzo niskich cenach. Z tym że w ten sposób nabywamy nie tyle grę, co dostęp do konta na danej platformie – na przykład na Steamie czy Epic Games Store. Zazwyczaj stajemy się w ten sposób jednym z wielu użytkowników danego konta. Chyba nie trzeba mówić, że proceder godzi w regulamin platform dystrybucji cyfrowej. Teraz Allegro postanowiło przedsięwziąć specjalne środki, by walczyć z tego typu praktykami.

Serwis wprowadza zmiany w regulaminie, które wejdą w życie 4 stycznia 2021. Od tego dnia ma obowiązywać bezwzględny zakaz sprzedaży dostępu do kont z grami PC, komputerowymi i mobilnymi, takich jak GOG.com, Steam, EGS, PS Network czy Xbox Live. Co ciekawe, przepis dotyczy również handlu dostępem do muzycznych serwisów streamingowych pokroju Spotify i Tidal. Oto dokładna informacja od Allegro:

Zaktualizujemy listę towarów zakazanych i warunkowo dopuszczonych do sprzedaży. Do listy towarów, których nie możesz sprzedawać na Allegro, dodamy (…) wszystkie formy dostępu do kont z odpłatnymi grami komputerowymi, konsolowymi i mobilnymi, na przykład Steam, Epic Games Store, GOG, uPlay, Origin, PlayStation Network, Xbox Live oraz do muzycznych platform streamingowych – na przykład Spotify czy Tidal.

Decyzja o zmianie w regulaminie wywołuje generalnie pozytywne reakcje wśród graczy, którzy korzystają z Allegro – nie od dziś wiadomo, że tego typu praktyki szkodzą branży, bo bogaci się na tym przysłowiowy Janusz, czyli nie ten, kto powinien. No i w końcu będzie można łatwiej znaleźć jakąś interesującą ofertę w serwisie, bez konieczności przedzierania się przez dziesiątki szemranych ofert z współdzielonymi kontami.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.