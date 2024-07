Ta gra wygląda tak dobrze, że gracze obawiają się o “drugie The Day Before”

Alkahest to kolejny już naśladowca Dark Messiah of Might and Magic, tym razem skupiony wokół warzenia eliksirów i walki. Wygląda wręcz za dobrze.

Gdy niezależne studio ogłasza swoją pierwszą grę i to za pomocą skleconego filmu stylizowanego jedynie na gameplay, to wiedz, że gracze będą się niepokoić.

Alkahest wygląda dobrze czy nie wygląda wcale?

Studio Push On zaserwowało nam zapowiedź Alkahest, czyli gry niezwykle mocno stylizowanej na duchowego spadkobiercę kultowego Dark Messiah od Might and Magic. Nowy tytuł jest już kolejną grą utrzymaną w tych klimatach, która w ostatnich dniach otrzymała zwiastun. Wcześniejsze The Nightscarred pokazano przynajmniej na zwiastunie z elementami rozgrywki.

Z Alkahest sprawa nie jest taka łatwa, bo możemy zobaczyć jedynie film animowany mający przypominać gameplay. Wygląda kozacko, ale to jedynie wyobrażenie deweloperów co do tego, jak ma wyglądać ich gra. Czy naprawdę może oferować taką jakość? Czy “dowiozą”? Tego nie wiemy, ale gracze słusznie obawiają się powtórki z The Day Before. W komentarzach pod filmem jest sporo komentarzy, w którym internauci ostrzegają przed zbytnim hype’em.

A hype’ować się można całkiem mocno, bo przecież mówimy o grze osadzonej w nowym świecie fantasy, z mechanikami wyciągniętymi rodem z Dark Messiah. Sednem rozgrywki będzie walka z wrogami, a świat gry ma być wysoce interaktywny, oferujący mnóstwo możliwości eliminacji zagrożenia. Co ciekawe, twórcy stawiają tym razem na ciekawe podejście – gracze będą zmuszeni do warzenia różnych mikstur. Jedne wypijemy, inne nałożymy na miecz w formie oleju, a jeszcze inne wrzucimy do kieszeni niczego niespodziewającego się NPC-a – przepisów i kombinacji ma być mnóstwo, a wiele eliksirów trzeba wypróbować na sobie, aby dowiedzieć się, co zrobią.

Twórcy na razie nie zdradzili potencjalnej daty premiery ani innych szczegółów. Nie wiemy też, jak gra będzie prezentowała się finalnie. Mimo wszystko pojawiły się już pierwsze wymagania sprzętowe (zadziwiająco niskie) na PC oraz karta na Steam.

Alkahest – wymagania minimalne na PC:

System operacyjny: 64-bit Windows 10, 11

64-bit Windows 10, 11 Procesor: 3.0 GHz Quad Core

3.0 GHz Quad Core Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: GeForce GTX 1060 z 3GB RAM / Radeon RX 580 z 4GB RAM

GeForce GTX 1060 z 3GB RAM / Radeon RX 580 z 4GB RAM DirectX: Wersja 11

Wersja 11 Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bit Windows 10, 11

64-bit Windows 10, 11 Procesor: 3.6 GHz Quad Core

3.6 GHz Quad Core Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: GeForce RTX lub Radeon RX5600

GeForce RTX lub Radeon RX5600 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Źródło: Steam