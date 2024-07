Aliens: Fireteam Elite 2 wyciekło do sieci. Twórcy wzięli sobie do serca uwagi po “jedynce”

Archetypy postaci, prostsze mechanizmy rozgrywki i zdecydowanie ulepszona atmosfera rozgrywki to to, nad czym ma pracować studio Cold Iron Studios w przypadku gry Aliens: Fireteam Elite 2. Chociaż sequel nie otrzymał jeszcze oficjalnej zapowiedzi, w sieci pojawiły się informacje na temat nadchodzącej gry. Przeciek udostępniono na forum Reddit i jest naprawdę spory — dowiedzieliśmy się kilku konkretów na temat kooperacyjnej produkcji.

Nadchodzi Aliens: Fireteam Elite 2. Gra wyciekła do sieci

Pierwsza odsłona gry od Cold Iron Studios ukazała się na rynku w 2021 roku i nie skradła serc fanów ani recenzentów. Produkcja miała wiele problemów, narzekano m.in. na zbytnią długość gry, często wiejącą nudę czy skopiowanie sporej liczby elementów z innych produkcji. Słowem, dość odtwórcze i niechwytające za serce. Po takie co by nie mówić porażce można by uznać, że twórcy zrezygnują z pomysłu tworzenia jakiejkolwiek serii. Okazuje się, że jest inaczej. Do sieci wyciekło sporo informacji na temat sequela.

Tym samym wiemy, że Aliens: Fireteam Elite 2 jest najpewniej w produkcji, a twórcy wzięli sobie do serca sporo uwag i negatywnych głosów na temat pierwszej odsłony. Project Mocando, bo taką nazwę kodową nosi gra, ma być ponownie tytułem do kooperacji, który zagwarantuje nam przygodę na ok. 8 do 12 godzin. Nowością ma być tryb Annihilation. Podobno będzie to zupełnie nowe spojrzenie na rozgrywkę w stylu “Hordy”, z różnymi celami i nie tylko.

Zobacz też: Nowe gry w Xbox Game Pass na sierpień — znamy pierwsze tytuły

Co ciekawe, z gry ma zniknąć dostosowywanie postaci. W zamian za to, mamy otrzymać kilku bohaterów ze stałymi parametrami i wyposażeniem. Bezsprzecznie dobrą informacją jest brak loot boxów i zrezygnowanie z systemów mikropłatności. Te plany mogą oczywiście ulec zmianie, ale przynajmniej na ten moment pozwalają trzymać kciuki za produkcję.

Źródło: gamingbolt.com