Alan Wake 2 to jedna z najlepszych gier wydanych w 2023 roku. Tytuł miał jednak pewną wadę, a przynajmniej dla części graczy. Otóż nie pojawił się na Steam, co dla wielu było sporą przeszkodą. Okazuje się, że stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Epic Games potwierdziło, że gra nigdy nie trafi na platformę Valve, kończąc tym samym serię plotek i domysłów.

Czy Alan Wake 2 trafi na Steam? Koniec marzeń

Chociaż wielu już próbowało rzucać rękawicę platformie Steam, to Valve niepodzielnie i niezmiennie rządzi na rynku pecetowym, stanowiąc główną platformę dystrybucji gier na komputerach. Jasne, niektórzy próbują zwracać uwagę graczy np. grami za darmo, jak robi to Epic Games, jednak w rezultacie ma to niewielki wpływ na rozkład sił. Dlatego też wielu graczy nie polubiło się z grą Alan Wake 2. Nie dlatego, że jest zła – lecz dlatego, że można ją nabyć tylko na popularnym Epicu.

Pewien gracz postanowił zgłosić się do prezesa Epic Games Store z pytaniem, czy jeden z hitów 2023 roku od Remedy trafi w końcu na Steam. Napisał maila w którym wprost wyjaśnił, że nie jest fanem platformy Epic i chciałby kupić grę, ale na warunkach Valve. Odpowiedź, choć lakoniczna, w pełni wyjaśniła przyszłość gry:

Gra nie wyjdzie na Steam – koniec i kropka. To chyba dość wyraźnie kończy temat ewentualnych domysłów na temat debiutu Alana Wake’a 2 na Steamie, prawda? Cóż, decyzja może być kontrowersyjna, ale z drugiej strony to właśnie Epic pomógł twórcom z finansowaniem produkcji…

Źródło: tech4gamers.com