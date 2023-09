Alan Wake 2 wygląda fantastycznie na nowym gameplayu. Długi pokaz rozgrywki

Alone in the Dark niedawno uciekło z niemal bezpośredniego starcia z Alanem. Może to i dobrze, bo na tegoroczne Halloween to właśnie Remedy zamierza zapewnić nam główną atrakcję. Już 27 października (po tygodniowym przesunięciu) na PC, PS5 i Xbox Series X/S ukaże się oczekiwana kontynuacja jednego z najlepszych thrillerów w historii gamingu. Tym razem jako pełnoprawny horror.

Alan Wake 2 na długiej rozgrywce

W sieci pojawił się nowy gameplay, na którym zobaczymy główne atrakcje, jakie ma do zaoferowania gra. Tak się przynajmniej wydaje, bo na 11 minutach widać wiele. Ujrzymy przechadzkę po kawałku miasta w trakcie śledztwa jako Saga Anderson, jej rozmowy z „lokalsami”, zbieranie poszlak, a także eksplorację świata gry, rozwiązywanie łamigłówki (tak naprawdę to raczej znalezienie potrzebnego przedmiotu, no ale niech będzie) i walkę. Ta ostatnia była głównym daniem w „jedynce” i bardzo męczyła. W kontynuacji ma tak nie być.

Szczególne wrażenie robi grafika. Tytuł faktycznie wygląda zjawiskowo i aż obawiam się, jaki będzie potrzebny komputer, aby cieszyć się rozgrywką w godnej jakości. Remedy nie słynie z „zepsutych” portów na PC, więc może jednak nie musimy się niczego obawiać? W każdym razie oprawa wizualna imponuje nie tylko w trakcie spokojnych sekcji. Nawet w nocy, gdy na żer wychodzą opętani, gigantyczne wrażenie robi oświetlenie, efekty pogodowo-środowiskowe i wszystkie atrakcje związane ze zdejmowaniem z nich bariery mroku.

Co ciekawe, tytuł wygląda bardzo jak Resident Evil. Pojawi się panel ekwipunku, a my zbierać będziemy wiele przedmiotów ze świata gry. Czasami niektóre wykorzystamy, aby przedostać się do kolejnych etapów. Dodam jeszcze, że fani Control mogą znaleźć tu bardzo fajne nawiązanie do uwielbianej przez graczy postaci z tamtej gry. O ile tylko odpowiednio dobrze się wsłuchacie lub przypatrzycie.