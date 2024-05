Aktualizacja PS5 jest “zepsuta”. Gracze są wkurzeni i nie wiedzą, co zrobić

Dla jednych to być może delikatna pierdółka, a dla innych dość istotny czynnik, który po prostu zwiększa przyjemność z obcowania z grą. Ja raczej należę do tej pierwszej grupy graczy, choć zawsze miło wiedzieć, przez ile godzin ginąłem w takim choćby Elden Ring.

Aktualizacja PS5 z problemami

Jedna z ostatnich łatek systemowych do nowej wersji firmware’u PlayStation 5 przyniosła, zdaniem części graczy, sporo złego. Od paru dni przybywa jedynie skarg sfrustrowanych użytkowników konsoli. Grzmią, że system kompletnie błędnie wyświetla liczbę godzin rozgrywania danej produkcji lub kompletnie wyzerował cały licznik.

“Dlaczego straciłem 220 godzin gry i jak mogę to naprawić?” czy “licznik czasu na PS5 kompletnie się zepsuł i straciłem setki godzin rozgrywki” – to część z coraz większej liczby wpisów graczy w sieci. Coraz więcej osób zauważa na swojej konsoli problemy z licznikiem i obawia się, że nie będzie możliwości cofnięcia go do wcześniejszego stanu.

Ja tylko na marginesie chciałbym zaznaczyć, że nie – to, że licznik pokazuje nawet 0 godzin, nie oznacza, że “straciłeś” ten czas, bo jednak… grałeś. No nie wiem, może patrzę na to zbyt prosto, lecz wiele osób wydaje się nieco nieproporcjonalnie reagować na niewielki w zasadzie problem. Nie mówię, że nie należy, bo przecież Sony do tej pory nie wydało żadnego komunikatu, dlatego zwiększenie uwagi jest istotne. “Kogo to do cholery obchodzi?” – pyta zasadniczo część komentujących.

Mimo wszystko w pełni rozumiem, że czas rozgrywki to zawsze istotna statystyka, która pozwala na monitorowanie tego, jak nam idzie. Sam lubię czasami patrzeć na godziny spędzone w różnych tytułach na Steam, sprawdzając, co zajęło mi najwięcej czasu. Problem jest o tyle istotny, że nie wiemy, czy da się to wszystko cofnąć. Jeśli nie, to Sony mogło sobie właśnie poważnie nagrabić.

