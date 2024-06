Nowa aktualizacja PS5 już dostępna. Konsola otrzymała nową funkcję

Cieszy więc, że obietnice udało się spełnić, a teraz każdy gracz pobierze pliki na swój sprzęt. Przynajmniej tak twierdzi Sony, bo w praktyce lepiej po prostu zalogować się na konsolę i sprawdzić to osobiście.

Nową funkcją, o której mówiłem nieco wyżej, jest właśnie możliwość dołączania do rozmów głosowych w aplikacji Discord bezpośrednio z poziomu konsoli PlayStation 5. I tak, do tej pory niestety było to kompletnie niemożliwe. Oznacza to, że teraz każdy gracz PS5 może dołączyć do czatu głosowego korzystając z konsoli, bez potrzeby używania zewnętrznych narzędzi jak choćby smartfon.

Nowa opcja nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem – Sony już wcześniej szczegółowo opisywało zmiany i nowości w aktualizacji. Tym razem skupia się ona wyłącznie na Discordzie, także nie liczcie na zastrzyk innych możliwości. Mimo wszystko więcej informacji o zmianach znajdziecie w tym miejscu.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH