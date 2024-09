PS4 dostało nową aktualizację. Sony wyjawia szczegóły

Mimo wszystko to nadal miłe, że firma wspiera sprzęt minionej generacji, choć tak naprawdę gier na niego zbyt wielu już nie dostaniemy. A przynajmniej jeśli chodzi o tytuły first-party.

Aktualizacja PS4 o numerze 11.52 – lista zmian:

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność na niektórych ekranach.

Wprowadziliśmy kilka poprawek bezpieczeństwa do oprogramowania systemowego.

Wybaczcie, ale to naprawdę tyle. Sony tym razem nie pokusiło się o wprowadzenie czegoś nowego lub nawet załatanie jakichś większych, rażących błędów. Ot, zwyczajne poprawki dotyczące bezpieczeństwa. Ciekawi za to poprawa “komunikatów i użyteczności” na niektórych ekranach, bo szczerze mówiąc, nie do końca wiemy, co to może oznaczać. Być może firma zdecydowała się zmienić delikatnie menu i opisy w niektórych sekcjach? Sam niestety nie dysponuję PlayStation 4, więc tego nie sprawdzę.

Niemniej aktualizacja PS4 11.52 jest już teraz dostępna do pobrania. Zainteresowani gracze powinni to zrobić jak najszybciej, skoro Sony przyniosło poprawki związane z bezpieczeństwem. Lepiej nie narażać się na, nomen omen, niebezpieczeństwo.

Obecnie firma skupia się przede wszystkim na PS5 Pro. Nowa wersja obecnej generacji ma przecież przynieść wiele nowości i ulepszeń w stosunku do “podstawki”. Jeśli wierzyć ostatnim przeciekom, konsola zostanie zaprezentowana dosłownie na dniach. Jeśli więc sami zastanawiacie się, czy lepiej przejść z PS4 na PS5, to tak – warto to zrobić, ale teraz najlepszym pomysłem będzie zaczekanie na PlayStation 5 Pro.

