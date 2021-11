Aktualizacja 1.0.0 eFootball 2022 znacznie opóźniona, a Konami zwraca pieniądze

Konami podjęło w zasadzie jedyną słuszną decyzję odnośnie eFootball 2022 i postanowiło przesunąć daty w harmonogramie rozwijania swojej produkcji. Zwracane są też pieniądze za dość drogi pakiet, który można było zakupić przedpremierowo.

Choć wcześniej wersja 1.0.0 miała ukazać się 11 listopada (czyli w zasadzie za kilka dni), w ostatniej chwili Konami postanowiło przesunąć ją na wiosnę 2022 roku – informuje zagraniczny Eurogamer. Opóźnienie dotyczy także debiutu wersji mobilnej i tutaj także wskazano wiosnę 2022. Nie doprecyzowano, czy daty bezpośrednio się ze sobą pokrywają, więc nie zdziwię się, jeśli między nimi będzie na ten moment nieokreślony odstęp czasu.

Jak pewnie pamiętacie lub też nie, niedawno opisywałem sprawę dość drogiego pakietu do eFootball 2022, który można było już kupić. No właśnie, można było, bo Konami obecnie go wycofało. Jeśli postanowiliście go jednak wcześniej zakupić, możecie oczekiwać stosownego zwrotu pieniędzy.

Cóż, nie ukrywam, że twórcy nowego eFootballa, choć późno, postąpili słusznie. Niejeden raz mogliście już przeczytać na Planecie Gracza na temat stanu omawianej produkcji, a sam nie przypominam sobie, bym widział choć raz jakikolwiek pozytywny komentarz z Waszej strony tu na stronie lub na Facebooku.