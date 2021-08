Cheaty w prawdziwym życiu? Oto łuk „z wgranym aimbotem”

Dziś przekonacie się, że cheaty z gier można przenieść do prawdziwego życia. Pewien entuzjasta technologii postanowił stworzyć łuk, który zawsze trafia w cel. Zobaczcie sami, jak aimbot sprawuje się w akcji.

Twórcą tego wynalazku jest Wighton z kanału Stuff Made Here. Jego żona, która w wieku dorastania trenowała łucznictwo, zainspirowała go do sprawdzenia swoich sił w postawionym przez siebie zadaniu. Mężczyzna nigdy nie zajmował się tym sportem, dlatego sam był idealną osobą do testowania swojego urządzenia.

Na początek postanowił wypróbować prosty celownik, który namierzał cel, a następnie dostosowywał w osiach X i Y położenie grotu. Niestety, to rozwiązanie nie sprawdzało się dobrze, ponieważ powstała konstrukcja była dość ciężka.

Druga próba okazała już nieco lepsza – zmienił nieco koncept całego mechanizmu. Za zbieranie informacji odnośnie korekty pozycji strzału odpowiadało 8 kamer rozłożonych w warsztacie.

Do doskonałości jednak jeszcze trochę brakowało, więc postanowił zmienić typ łuku. Początkowo korzystał z łuku refleksyjnego, ale dopiero po wyborze łuku bloczkowego jego strzały były na tyle precyzyjne, by uzyskać zadowalający efekt. Trochę prób było, ale koniec końców powstał aimbot idealny. Nie wiem jak na Was, ale na mnie zrobiło to ogromne wrażenie.

Jeszcze niedawno pisałem o innym growo-technologicznym wynalazku. Kojarzycie może pierwszy poziom z Super Mario Bros.? Tak się składa, że pewna grupka osób skonstruowała robota do układania domino, dzięki czemu udało im się odtworzyć scenę z wymienionej gry. Więcej na ten przeczytacie w tym miejscu.