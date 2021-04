Age of Empires 4 zaskoczy fanów. Jeden element przypomina Total War

W sieci wylądował najnowszy materiał wideo z Age of Empires 4. Twórcy mimo zachowania klasycznego wyglądu, poszli mocno do przodu jeśli chodzi o bitwy.

Relic Entertainment zdecydował się ujawnić więcej informacji i przede wszystkim pokazać gameplay nowej części AoE. Przede wszystkim wiemy, że producent planuje wydać grę jesienią tego roku na PC. Gra ma zadebiutować w ramach Game Passa, na Steam i w Windows Store.

Pierwsze co rzuca się w oczy na materiale z rozgrywki, to rozmach bitew. Na ekranie widać dużo więcej jednostek niż mieliśmy do czynienia w poprzednich częściach. W pewnych momentach gra przypominała nawet serię Total War, choć oczywiście z zachowaniem własnej stylistyki graficznej.

Będąc przy stylu graficznym. Age of Empires 4 od razu przywodzi na myśl poprzednie odsłony. Charakterystyczna kolorystyka widoczna jest na każdym kroku, budynki i jednostki też wyglądają dość znajomo. Całość rzecz jasna okraszona jest większą ilością szczegółów, natomiast widać, że producent chce zachować klimat oryginału. Co interesujące, jeszcze bardziej niż w chociażby AoE 3, mamy do czynienia z dużymi jednostkami, które są nieproporcjonalnie większe od budynków. To akurat może się sprawdzić w trakcie oblężenia na zamki.

Age of Empires 4 zaprezentuje cztery frakcje

W grze do wyboru będą cztery frakcje: Chiny, Sułtan Delhi (Indie), Mongołowie oraz Anglicy. Każda z nich otrzyma charakterystyczne jednostki oraz budowle. Warto zwrócić uwagę chociażby na słonie bojowe, które będą częścią jednostek z Indii.

Age of Empires 4 na pewno będzie stanowić powrót do korzeni jeśli chodzi o główną mechanikę rozgrywki. Nadal najważniejsze będzie zbieranie złota, drewna i kamieni oraz dalej rozbudowa imperium. Interesująco wyglądają na przykład źródła, gdzie złoty kruszec można wykopać. Są całkiem sporych rozmiarów i wyróżnionymi złotymi elementami. Wygląda więc na to, że będzie je trochę łatwiej odnaleźć niż w poprzednich odsłonach.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.