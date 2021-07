Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Planujecie zakupić abonament PS Plus na 12 miesięcy? Dobrze się składa, ponieważ specjalnie dla naszych czytelników mamy specjalny kod rabatowy.

Standardowa cena PS Plus wynosi aż 240 zł. Jeżeli skorzystacie z naszej promocji zapłacicie jedynie około 168,10 zł (cena może się minimalnie różnić w zależności od przelicznika waluty lub dostępności kluczy u sprzedawców). Aby skorzystać z akcji promocyjnej zorganizowanej wraz z Eneba, należy się pospieszyć. Macie czas jedynie do poniedziałku, 5 lipca do godz. 10:00.

Dzięki naszemu kodowi rabatowemu możecie zaoszczędzić nawet 70 zł. Jest to praktycznie 1/3 kwoty, którą poniesiecie, jeżeli zakupicie Plusa bez żadnego rabatu. Taka okazja trafia się naprawdę rzadko, dlatego zachęcamy rozważyć zakup z naszą pomocą.

PS Plus w promocji na rok – jak kupić?

Warto zaznaczyć, że będziecie mogli skorzystać z tej promocji tylko, jeżeli jesteście czytelnikami PlanetaGracza.pl i wejdziecie przez poniższy link. W innym przypadku Wasza przeglądarka nie zaakceptuje kodu rabatowego, tym samym naszej zniżki. W sytuacji, gdy zrobicie wszystko poprawnie, a strona nie będzie chciała zaakceptować rabatu, należy uruchomić przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyścić pliki cookies.

PlayStation Plus 12 miesięcy – 168,10 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną, dodajemy PS Plus do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy „PLANETAGPLUS” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Być może zachęci Was oferta gier z PS Plus na lipiec 2021. Już za od 6 lipca będziecie mogli przypisać do swoich kont następujące tytuły:

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Poniżej znajdziecie trailer wyżej wymienionych gier w abonamencie PlayStation. Obejrzenie go jest dobrym pomysłem, by szybko zapoznać się z nadchodzącymi tytułami.