98-calowy telewizor TCL do kupienia aż 1500 złotych taniej w RTV Euro AGD

Telewizory TCL mają to do siebie, że zazwyczaj są tanie i dobre. Czasami zdarzają się jednak modele zdecydowanie wyróżniające się na tle innych. Firma oferuje bowiem aż 98-calowego potwora i to w naprawdę atrakcyjnej cenie w RTV Euro AGD.

Specyfikacja:

Ekran: 98 “, 4K UHD / 3840 × 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania obrazu: do 144 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, obsługa głosowa

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x1

