8 gier niedługo zniknie z Xbox Game Pass. Niezłe tytuły na liście

Xbox Game Pass traci kolejne gry. Aż 8 produkcji zniknie wraz z końcem miesiąca

Na sam koniec bieżącego miesiąca, czyli 28 lutego, z niezwykle popularnej usługi subskrypcyjnej Microsoftu zniknie aż 8 gier. Lista jest naprawdę niezła. Znajdziemy na niej m.in. GRIS, Maneater czy też dwie części serii Yakuza. Pełne zestawienie prezentuje się następująco:

28.02 – GRIS

28.02 – Maneater

28.02 – PAW Patrol World

28.02 – Space Engineers

28.02 – Warhammer 40,000: Boltgun

28.02 – Wo Long: Fallen Dynasty

28.02 – Yakuza 3 Remastered

28.02 – Yakuza 4 Remastered

Nawet po usunięciu dwóch ostatnich tytułów z katalogu, abonament Microsoftu wciąż będzie zapewniał dostęp do sześciu pozostałych odsłon cyklu Yakuza. W marcu wciąż będzie więc mogli zagrać w Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 5 Remastered, Yakuza 6: The Song of Life, a także Yakuza: Like a Dragon. A skoro już o tej serii mowa, warto wspomnieć, że Ryu Ga Gotoku udostępniło nową wersję demonstracyjną nadchodzącego Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszej osobnej wiadomości.

Dzisiaj – 15 lutego – z katalogu zniknęło 7 innych tytułów. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

