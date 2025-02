Gry na PC do 50 złotych. Zimowa Wyprzedaż w Epic Games Store

Wielka Zimowa Wyprzedaż w Epic Games Store trwa w najlepsze. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestawienie zawierające gry na PC do 50 złotych.

W internetowym sklepie Epic Games Store trwa aktualnie wielka Zimowa Wyprzedaż. Mogliście już znaleźć listę ofert w naszej osobnej wiadomości. Postanowiliśmy jednak jeszcze raz przyjrzeć się promocjom i skupić wyłącznie na tytułach, na które nie wydacie zbyt dużo pieniędzy. Poniżej znajdziecie więc zestawienie zawierające gry na PC do 50 złotych, które są dostępne w ramach wyprzedaży. Polecamy Wam m.in. Rayman Legends, czyli zręcznościową platformówkę 2D ze wszystkim znanym tytułowym stworkiem. Jest tego całkiem sporo, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie!

Zimowa Wyprzedaż w Epic Games Store – gry na PC do 50 zł

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że wyprzedaż potrwa do 24 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego. Równocześnie zapraszamy Was do naszej osobnej wiadomości, gdzie pisaliśmy o Festiwalu Kanapowej Kooperacji/Remote Play Together, który trwa aktualnie w sklepie Steam. W jego ramach można za darmo odebrać dwa animowane awatary oraz animowaną ramkę awatara.

Źródło: Epic Games Store