55-calowy telewizor PHILIPS 55PUS8209 z Ambilight do kupienia za 1990 zł

do końca promocji

do końca promocji

Jeśli szukacie świetnego telewizora do gier, zapraszam serdecznie do naszego kompleksowego poradnika, w którym tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli natomiast chcecie mocno zaoszczędzić i staracie się nie wydać więcej niż 2000 złotych, a przy tym i tak zależy Wam na dobrej jakości i być może kilku fantastycznych funkcjach, w Media Expert pojawiła się promocja wprost dla Was.

Specyfikacja:

Ekran: 55″ QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Smart TV: Tak

System: TITAN OS

Dla graczy: Nie

Tuner: DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HDR10+, HLG

Złącza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, Nagrywanie na USB, Philips Ambilight 3-stronny

Kolor obudowy: Czarny

Dostawa zamówień do domu jest darmowa.