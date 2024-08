30 wyjątkowych gier RPG do 10 złotych. Fenomenalne gry na Steam w promocji

Szukacie dobrych gier RPG? A może dobrych i tanich gier RPG? Bo jeśli tak, to mamy dla Was prawdziwą gratkę. Wybraliśmy 30 wartych uwagi tytułów albo stricte należących do gatunku role-playing, lub po prostu korzystających z niego w znacznym stopniu. Żeby było łatwiej, zebraliśmy wszystko w jedno miejsce, do poniższej listy. Znajdziecie tam zestawienie 30 wyjątkowych gier RPG, które możecie kupić za grosze. I to dosłownie, bo wiele tytułów nie kosztuje nawet 5 złotych, a mowa o prawdziwych klasykach, świetnych pozycjach czy po prostu naprawdę wciągających przygodach.

Wszystkie poniższe gry dostępne są w promocyjnych cenach na Instant-Gaming. Co więcej, kupicie je w formie kluczy na platformę Steam. Tym samym możecie za niewielkie pieniądze powiększyć swoją bibliotekę. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie tytuły przemówią do każdego gracza, bo wiele z nich to gry nieco współcześnie “trącące myszką”. Niemniej jest tam też sporo nowszych gier, po które i tak warto sięgnąć – niezależnie od tego, czy mówimy o indykach nastawionych na fabułę, czy wciągających przygodach w otwartym świecie.

30 wyjątkowych gier RPG, które warto ograć:

Jeśli zastanawiacie się, na co warto zwrócić uwagę, z pewnością w tym pomożemy. W końcu 30 gier to dość sporo, a przecież nikt nie będzie kupował każdej gry z listy tylko dlatego, że jest w niższej cenie. Spokojnie, jest 5 (w zasadzie to 6) gier, które po prostu trzeba znać!

O Steelrising w przecenie pisałem już wcześniej, osobno, co samo w sobie powinno stanowić wystarczającą rekomendację. To jeden z lepszych soulslike’ów, bardzo zgrabnie naśladujący klimat Bloodborne czy Lies of P. Przy tym wszystkim możemy oczekiwać wyjątkowej scenerii – trafimy bowiem w sam środek rewolucji francuskiej, którą rozgromiły wysłane przez Ludwika XVI roboty. My wcielamy się w panią-robot. Jako jedyna jest w stanie przeciwstawić się opresji i uratować francuski lud. Tylko pamiętacie – będzie wymagająco.

Czyż ktoś nie zna KOTOR-a? Obydwie części to warte każdej ceny klasyki. Zabierają nas w podróż tak długą i głęboką, że każdy fan nie tylko uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale i gatunku science-fiction w ogóle powinien przeżyć. Ja wiem, że mają swoje lata i pod wieloma względami są “leciwe”, ale wystarczy tylko rozpocząć tę przygodę, aby przekonać się, że żywa będzie tak naprawdę wiecznie. Mówimy przecież o absolutnej klasyce, jednych z najlepszych gier RPG w historii.

Citizen Sleeper to jeden z najlepszych indyków 2022 roku, który zręcznie łączy zasady stołowych RPG-ów z komputerowymi regułami rozgrywki gier wideo. Trafimy do skapitalizowanego świata przyszłości, przesiąkniętym mroczną estetyką cyberpunka. Niczym w grach stołowych będziemy rzucać kością, ale sami wybierzemy nasz los. Będziemy musieli wykonywać różne zadania w skorumpowanym świecie bezprawia, wcielając się w poszukiwanego robotnika. Pod głębokimi warstwami RPG mamy tu klimatyczną opowieść wizualną, jedyną w swoim rodzaju.

Słowiańskie RPG pełną gębą, bo wcielamy się w młodą czarownicę przemierzającą posępne rejony carskiej Rosji. Będziemy poznawać nowych bohaterów – w tym przyjaciół oraz wrogów – rozwiązując tajemne zagadki czy walcząc z mitologicznymi bestiami. Wszystko to w formie atrakcyjnej wizualnie powieści korzystającej nie tylko z gatunku RPG, ale opierającej się również na zasadach znanych z karcianych bitewniaków. Jeśli akurat ten klimat do Was przemawia, nie możecie lepiej trafić.

“Goticzek”? Ale to przecież każdy zna! Niby tak, ale tutaj mówimy o naprawdę wyjątkowej ofercie, bo w cenie nieco ponad 5 złotych otrzymamy dostęp do trzech legendarnych części tej znanej każdemu serii. Co więcej, “dwójka” posiada również fantastyczny dodatek Noc Kruka. Nawet jeśli kiedyś ograliście te tytuły, i tak warto do nich wrócić po latach. W końcu w 2025 roku ukazać ma się pełnoprawny remake pierwszej części.