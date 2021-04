Dowiedzieliśmy się, że Resident Evil Village otrzyma kolejne demo. Posiadacze PlayStation otrzymają aż 2 razy więcej zawartości do sprawdzenia przez premierą względem osób korzystających z innych platform. Wszystkie dema są określone limitem czasowym, więc należy się pospieszyć.

W nocy Capcom pokazał wiele nowości w temacie gier z serii Resident Evil. Między innymi japoński gigant poinformował o pojawieniu się nie jednego, nie dwóch, a trzech wersji demonstracyjnych ósmej odsłony serii.

Niestety Capcom wykluczył część graczy i zagrają oni tylko przez 60 minut. Pozostali będą mieli aż 2 razy więcej czasu do spędzenia przy Village. Na czym polega cały podział?

Posiadacze PS4 i PS5 dostaną dwie ekskluzywne wersje demo

Jak podaje wideo, posiadacze konsol Sony będą mieli przywilej zagrania jako pierwsi jeszcze przed właścicielami konsol Xbox i komputerów stacjonarnych. Otrzymają dostęp do dwóch specjalnie przygotowanych fragmentów gry z rezydencją Lady Dumitrescu oraz terenem wokół wioski.

W obu wersjach obowiązują ograniczenia pod względem okresu spędzonego w grze. Odpowiednio w świecie gry spędzimy tylko 30 minut lub do zakończenia okresu próbnego. Ten będzie trwał tylko 8 godzin od premiery dema.

Na pewno najbardziej zainteresuje wszystkich trzecie demo, ponieważ będzie udostępnione już dla wszystkich i połączy dostęp do obu lokacji. Będzie to jednak inna część historii względem dwóch wcześniejszych wersji. Limit czasowy zwiększył się aż do 60 minut, ale będzie również dostępny przez tylko 8 h od udostępnienia przez Capcom.

Demo Resident Evil Village pobierzesz już teraz

Na konsolach demo jest już możliwe do pobrania, jednakże będziemy musieli poczekać jeszcze trochę z uruchomieniem. Pierwszą ekskluzywną część historii na terenie wioski posiadacze PS4 lub PS5 zobaczą 18 kwietnia od 7:00. Zwiedzenie rezydencji będzie możliwe dopiero tydzień później, bo 25 kwietnia o tej samej godzinie.

W trzecią wersję zagramy dopiero 2 maja 2021 roku od godziny 2:00 w nocy. Zdecydowanie późna pora idealnie nada dodatkowego klimatu do przeżyć przy horrorze, dlatego nie mogę się już doczekać.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.