Star Citizen za darmo – na jakiś czas

Już niedługo będziecie mogli zagrać w Star Citizen zupełnie za darmo. Gra nie jest co prawda rozdawana na zawsze, ale chodzi o darmowy okres próbny. Wszystko za sprawą wydarzenia Intergalactic Aerospace Expo 2953. Gra będzie dostępna za darmo od 17 do 30 listopada.

Star Citizen – za darmo do 30 listopada

W tym czasie będziecie mogli zapoznać się z mechanikami rozgrywki, przetestować liczne statki, pojazdy i nie tylko. To idealna okazja do tego, aby wciągnąć się w ten wyjątkowy świat – lub uzmysłowić sobie, że to jednak nie dla nas. A gra jest nadwyraz ciekawa.

Przede wszystkim, to jeden z najdroższych tytułów w historii gier wideo. Jego produkcja nadal trwa (tak, nie było oficjalnej premiery), a całość jest finansowana poprzez zbiórki społecznościowe. Za grę odpowiada Chris Roberts i studio Cloud Imperium Games. Tytuł to prawdziwy gigant, jeżeli chodzi o tematykę sci-fi i kosmiczne symulatory. Jeżeli planet w Starfield jest dla was za mało, to w tym wypadku będziecie ich mieli aż nadto.

Choć jest to specyficzna gra, to możliwe, że warto się z nią zapoznać. Darmowy okres jest ku temu idealną okazją. Szykujecie się do pobrania?