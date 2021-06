Za niedługo wystarczy Ci sam telewizor i pad, aby grać w konsolowe hity

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Już za niedługo nie będziemy potrzebować konsoli Xbox, aby grać w produkcje dostępne na tym sprzęcie. Gigant z Redmond wymyślił sprytny plan, aby do tego wystarczył nam jedynie kontroler i opłacony abonament.

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu Xbox Wire, Microsoft podpisał umowę partnerską z kilkoma topowymi producentami telewizorów. Wszystko po to, aby Smart TV wspierały usługę grania w chmurze xCloud i gry z Xbox Game Pass. Aż dziw bierze, że ten pomysł wejdzie w życie dopiero w ciągu kolejnych miesięcy.

Ciekawi mnie, czy tego typu przyjemność będzie kosztować nieco więcej, niż zwykła usługa Xbox Game Pass Ultimate. To właśnie ten wariant pozwala na granie w chmurze w wiele tytułów z biblioteki Microsoftu. Co ciekawe, twórcy tego streamingowego projektu zapowiedzieli parę usprawnień.

Już w najbliższych tygodniach xCloud zaoferuje graczom jeszcze krótsze czasy ładowania i większą liczbę klatek na sekundę. Abonament zawita w nowe fragmenty świata, w tym do Australii, Brazylii, Myksyku i Japonii. To jeszcze nie koniec nowości! Posiadacze wariantu Ultimate będą mogli za niedługo skorzystać też ze streamingu na każdym urządzeniu z przeglądarką Chrome, Edge i Safari.

Nie będę ukrywał, że brzmi to wszystko niesamowicie dobrze. Aż boję się, co Microsoft zachował na zbliżającą się konferencję E3 za kilka dni. Spodziewałbym się, że wraz z Bethesdą mają jeszcze kilka asów w rękawie. Co sądzicie o nowościach opisanych w tym artykule? Sprawdzaliście już dobrodziejstwa chmury xCloud?