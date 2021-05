Xbox Game Pass i xCloud pojawią się na innych konsolach? Microsoft nie daje za wygraną

Microsoft stara się, aby Xbox Game Pass i xCloud trafiły na inne konsole. Wyciekła korespondencja między szefami Xbox i Epic Games ujawnia ciekawe plany giganta z Redmond.

Aktualnie trwający konflikt między Epic Games i Apple jest źródłem wielu interesujących przecieków. W sieci pojawiło się kilka ujawnionych dokumentów i dzięki nim wiemy chociażby, że Sony było bardzo negatywnie nastawione do crossplay’u na swoich platformach. Teraz ujawniono wieści na temat ewentualnego udostępnienia usług Microsoftu na innych niż Xbox konsolach.

Wiadomość e-mail wysłana w sierpniu 2020 roku przez szefa Xbox, Phila Spencera, do szefa Epic Games, Tima Sweeney, napawa optymizmem. Spencer napisał w niej, że wciąż nie podaje się w próbach dostarczenia chmury xCloud na inne konsole. Dla jasności warto dodać, że xCloud jest ściśle powiązane z Xbox Game Pass. Oznacza to, że Microsoft najpewniej nadal próbuje wrzucić obie usługi na pozostałe platformy.

Rzecz jasna raczej nie ma co liczyć na rychłą współpracę z PlayStation. Z drugiej strony, ostatnio często mówi się o kooperacji z Nintendo. Według plotek, Xbox miałby udostępnić swoją chmurę i Game Passa na Switcha. Brzmi to jak spełnienie marzeń niektórych graczy, ale patrząc na ostatnie ruchy Microsoftu, chyba nie byłoby to wielkim zaskoczeniem.

Jakiekolwiek oficjalne informacje o ewentualnych współpracach gigantów gamingu poznamy na zbliżających się konferencjach branżowych lub jeszcze później. Póki co raczej podchodziłbym do tych wieści jak do ciekawostek i plotek, a nie sugestii tego, co nadejdzie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.