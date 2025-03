Spis treści:

Gdzie kupić Xbox Game Pass na PC i konsole?

Przygotowaliśmy dla was zestaw ofert na abonament Microsoftu. Dzięki poniższym linkom możecie kupić go taniej w kilku wariantach — jest też opcja na Ultimate, czyli ten zawierający absolutnie wszystkie perki i dodatki:

Powyższe oferty mają dwie istotne cechy. Po pierwsze, pozwolą nam sporo zaoszczędzić, a to duża zaleta. Poza tym są do bezpiecznego aktywowania w Polsce. Dzięki temu nie musimy obawiać się żadnych banów. Nie będziecie korzystać z VPN ani innych sztuczek. Wszystkie kody aktywujecie bezpośrednio na swoim koncie z poziomu PC, aplikacji lub konsoli Xbox. To bardzo proste i wygodne!

Nowe gry w Xbox Game Pass na kwiecień 2025

Kolejny miesiąc roku to nowe gry, które zostaną dodane do abonamentu Microsoftu. Jak to z reguły bywa, nie mamy jeszcze informacji o wszystkich pozycjach, które trafią do Game Pass. Te są dodawane w kilku partiach, niekiedy na przestrzeni całego miesiąca. Czasami jednego dnia otrzymamy kilka pozycji, innym razem na jedną grę będziemy musieli chwilę poczekać. Ba, o części debiutantów dowiemy się dopiero w kwietniu.

Ale już teraz mamy wiedzę na temat przynajmniej kilku gier, które zagoszczą w abonamencie Xbox Game Pass. Wśród nich nie zabraknie pewnej bardzo interesującej premiery. Czy są na sali fani gier przygodowych?

Lista nowych gier

Poniżej znajdziecie listę wszystkich gier na kwiecień 2025, o których już wiemy:

South of Midnight – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Commandos Origins – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Descenders Next – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Blue Prince – 10 kwietnia

– 10 kwietnia Tempopo – 17 kwietnia

– 17 kwietnia Clair Obscur: Expedition 33 – 24 kwietnia

Największa z nich to oczywiście South of Midnight. Gra zadebiutuje nie tylko w abonamencie, ale i na rynku w ogóle. O tej produkcji rozpisujemy się nieco bardziej w następnym akapicie. A na którą z pozostałych produkcji również warto zwrócić uwagę?

Commandos: Origins to najnowsza odsłona kultowej serii taktycznych gier czasu rzeczywistego, opracowana przez Claymore Game Studios i wydana przez Kalypso Media. Gra przenosi nas do czasów II wojny światowej, gdzie pokierujemy elitarną jednostką komandosów wykonujących ryzykowne misje za linią wroga. To świetne nawiązanie do klasycznych odsłon serii. Będzie wcale niełatwo, ale szalenie satysfakcjonująco. Na pewno część z was pamięta kultowych „komandosów” – to pozycja idealna dla was!

Ciekawe jest też Clair Obscur: Expedition 33. To nadchodzące turowe RPG opracowane przez Sandfall Interactive, które przenosi graczy do wyjątkowego, surrealistycznego świata inspirowanego sztuką i estetyką belle époque. Gra wyróżnia się unikalnym stylem wizualnym, łączącym malarską oprawę graficzną z dynamiczną, taktyczną walką.

South of Midnight – wielka premiera na kwiecień

South of Midnight to nadchodząca przygodowa gra akcji tworzona przez Compulsion Games, studio odpowiedzialne za Contrast i We Happy Few. Premiera zaplanowana jest na 8 kwietnia 2025 roku, a tytuł trafi na Xbox Series X|S oraz PC. W obydwu przypadkach tytuł będzie do ogrania za pośrednictwem abonamentu Game Pass. To kolejna duża premiera Microsoftu, która będzie dostępna od razu w ramach popularnej usługi. Cóż, kolejny powód, aby skorzystać z dobrodziejstw gier na subskrypcję, prawda?

W grze wcielimy się w Hazel, młodą kobietę, która po zniszczeniu jej rodzinnego miasta Prospero przez huragan odkrywa w sobie niezwykłe zdolności magiczne. Jako Tkaczka potrafi naprawiać zerwane więzi i uspokajać niespokojne duchy. South of Midnight przeniesie nas do fantastycznej wersji amerykańskiego Południa, wypełnionej stworzeniami i postaciami inspirowanymi tamtejszym folklorem. Unikalny styl graficzny gry, przypominający animację poklatkową, nadaje jej wyjątkowy charakter. Pamiętam, że na początku ten setting kompletnie mnie nie zainteresował. Po czasie jednak zmieniłem zdanie – cała wizja artystyczna zapowiada się wręcz wybornie! Zresztą, rzućcie okiem na poniższy materiał:

Ważnym elementem gry jest ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Oliviera Derivière’a, czerpiąca inspiracje z tradycyjnych gatunków muzycznych południowych stanów USA, takich jak blues i gospel. Dzięki temu oprawa muzyczna dodatkowo wzmacnia immersję i buduje atmosferę, co tylko wspiera świetną oprawę wizualną. South of Midnight zapowiada się jako angażująca, narracyjna przygoda osadzona w bogatym kulturowo świecie, którą warto mieć na radarze. Ja z pewnością pobiorę na Xboksa od razu na premierę. Nie do końca wiem, czego się po tym spodziewać – poza kilkunastoma naprawdę przyzwoitymi godzinami zabawy

Nie tylko nachodzące premiery

Jeżeli jesteście nowi w „uniwersum” Game Pass, to koniecznie sprawdźcie te premiery, które miały miejsce jakiś czas temu. W ostatnich kilku miesiącach do abonamentu zostało dodanych wiele nowych gier od razu w momencie debiutu. W lutym ogrywaliśmy naprawdę niezłe Avowed, a pod koniec poprzedniego roku choćby Indiana Jones i Wielki Krąg. Takie premiery zdarzają się dość regularnie i warto mieć je na oku.

Jaki abonament warto kupić?

Wybór odpowiedniego wariantu abonamentu Game Pass zależy od preferencji gracza, ale jeśli zależy nam na pełnej swobodzie i największej wartości, Game Pass Ultimate wydaje się najlepszym wyborem. Microsoft oferuje trzy główne opcje: Game Pass na PC, Game Pass na konsole oraz Game Pass Ultimate. Podstawowe wersje abonamentu zapewniają dostęp do biblioteki gier na jednej platformie, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób grających wyłącznie na komputerze lub konsoli. Jednak nie oferują dodatkowych korzyści, które mogą znacząco podnieść komfort grania.

Game Pass Ultimate łączy wszystko, co najlepsze w abonamencie – dostęp do gier na PC, konsolach Xbox oraz w chmurze, co pozwala grać nawet na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo zawiera EA Play, czyli kolekcję gier od Electronic Arts, oraz Xbox Live Gold, umożliwiający rozgrywkę online i oferujący darmowe gry co miesiąc. To świetne rozwiązanie dla tych z nas, którzy chcą mieć pełną elastyczność i korzystać z pełnej biblioteki gier na różnych urządzeniach.

Jeśli więc gracie regularnie, lubicie testować nowe tytuły i chcecie pełnej swobody, Xbox Game Pass Ultimate to najlepsza opcja. Zapewnia największą wartość za stosunkowo niewielką dopłatę w porównaniu do podstawowych wersji, a dodatkowe funkcje sprawiają, że w pełni wykorzystacie potencjał usługi.

