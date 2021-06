PlayStation odpuściło sobie jeden rynek, więc teraz Xbox go przejmuje

Szef azjatyckiego oddziału Xbox poinformował o wzroście popularności gamingowej marki Microsoftu w Japonii. Dotyczy to nie tylko gier, ale też konsol. Dziwić może fakt, który sprzęt firmy przyciąga tam większe zainteresowanie niż na reszcie świata.

Jak informuje japoński oddział IGN, Jeremy Hinton, podczas udzielonego wywiadu opowiedział o coraz silniejszej pozycji marki Xbox w kraju kwitnącej wiśni. Jak możemy przeczytać we wspomnianym artykule:

Widzieliśmy fenomenalny wzrost w ciągu tych ostatnich dwunastu miesięcy w Japonii. (..) I to są nowi ludzie wchodzący do naszego ekosystemu, to są ludzie zapisujący się do Game Pass, to są ludzie kupujący akcesoria lub gry na PC. Widzimy więc naprawdę fenomenalny wzrost pochodzący z Japonii, która jest dla nas na szczycie tej listy.



Nie ma wątpliwości, że popyt absolutnie rośnie w Japonii i widzę to w danych, które mogę zobaczyć, mamy naprawdę wysoki procent konsol kupowanych przez ludzi, którzy nigdy nie posiadali konsol Xbox w przeszłości. Następny segment konsumentów kupujących konsole to osoby przechodzące z Xbox 360, który był całkiem udaną generacją dla nas w Japonii. Widzimy więc silne wskaźniki wiodące, jeśli chodzi o dotarcie do nowych ludzi. Popyt jest z pewnością wyższy, widzimy jak zapasy wyprzedają się w ciągu kilku minut.

– powiedział Jeremy Hinton podczas wywiadu dla IGN Japan