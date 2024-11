Xbox Game Pass straci 8 gier w listopadzie. Jeszcze można grać

Abonamenty i streamingi mają to do siebie, że czasami do bibliotek dodawane są nowe pozycje, a inne są z niej kasowane. Nie inaczej jest w przypadku abonamentu Xbox Game Pass, który niedługo straci aż 8 gier. Macie ostatnią okazję, aby zagrać w kilka naprawdę ciekawych produkcji.

8 gier opuszcza Xbox Game Pass w listopadzie

Już niedługo abonament Microsoftu zostanie odchudzony, bo opuści go kilka produkcji. Do końca miesiąca macie zatem czas na ogranie tytułów, które wkrótce przestaną być dostępne. Wśród nich znajduje się np. Remnant: From The Ashes. To gra akcji RPG, która przenosi nas do postapokaliptycznego świata opanowanego przez stwory z innego wymiaru, zwane The Root. Ludzkość walczy o przetrwanie, a my wcielamy się w jednego z tych śmiałków, którzy próbują odkryć tajemnicę inwazji i znaleźć sposób, by ją powstrzymać.

Oto pełna lista gier, które opuszczą abonament Xbox Game Pass w listopadzie:

Conan Exiles

Coral Island

Remnant: From The Ashes

Rollerdrome

Soccer Story

Spirit of the North: Enhanced Edition

The Walking Dead: The Final Season

While The Iron’s Hot

Wszystkie gry są jeszcze dostępne zarówno na PC, jak i na konsole. Możecie je ogrywać do 30 listopada 2024 roku. Po tym czasie gry przestaną być aktywne w ramach biblioteki usługi.

Coś się kończy, coś się zaczyna — jak pisał klasyk. Mam tu oczywiście na myśli grę, która już za moment do biblioteki dołączy. Dokładniej to 20 listopada odbędzie się jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku w postaci gry STALKER 2. Tytuł będzie od momentu wydania dostępny w abonamencie Microsoftu zarówno na PC, jak i konsole Xbox Series X|S. To w listopadzie, podczas gdy na początku grudnia usługa zachęci nas do siebie premierę gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Zapowiada się zatem kilka ciekawych nowości, nie ma co.

