Znów możecie kupować Xbox Game Pass za 4 złote. Uwielbiana promocja wróciła

Dawniej gracze na potęgę korzystali z akcji Xbox Game Pass za 4 złote. Pierwszy miesiąc dla użytkowników kosztował tylko i wyłącznie tyle, więc tak naprawdę grosze w stosunku do tego, co subskrypcja oferuje. A daje dostęp do pokaźnej biblioteki gier, w tym świetnych indyków i najnowszych hitów. Nic więc dziwnego, że podniesienie cen i wycofanie akcji „4 zł za pierwszy miesiąc” odbiło się negatywnym echem wśród gamerskiej braci.

Microsoft zaskoczył, bo wygląda na to, że oferta znów obowiązuje. Nie wiemy jednak, jak długo ona potrwa, więc radzimy się spieszyć. Wszystko wskazuje na to, że także dotychczasowi użytkownicy mogą z niej korzystać. Ja mogę, a od jakiegoś czasu abonamentu już nie opłacałem, choć zdarzało się wcześniej. Zgaduję więc, że dotyczy zarówno powracających, jak i nowych użytkowników. Także miłego!

Od razu pamiętajcie o tym, aby wycofać swój sposób płatności lub anulować subskrypcję. W przeciwnym razie, gdy kolejny okres rozliczeniowy się rozpocznie, trzeba będzie płacić 39,99 zł. Zgaduję, że aktualna opcja, aby zdobyć miesiąc taniej, obowiązuje wyłącznie przez określony czas. Póki nie poznamy szczegółów, lepiej zawczasu skorzystać.