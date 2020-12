Xbox Game Pass połączy się z inną usługą? Microsoft jest otwarty na współpracę

Jeden z przedstawicieli Microsoftu twierdzi, że firma jest otwarta na łączenie Xbox Game Pass z innymi usługami. Co szykuje gigant z Redmond?

Game Pass to prawdziwa potęga wśród subskrypcji. Microsoft nie przestaje aktualizować oferty swojej sztandarowej usługi i ostatnio wzbogaciła się ona o kilka fenomenalnych pozycji.

Co ciekawe, Game Pass nie oferuje tylko dostępu do gier i – w swojej najbogatszej wersji – Xbox Live Gold, ale też wiele dodatkowych korzyści. Aktualnie subskrybenci XGP mogą odebrać za darmo chociażby trzymiesięczną subskrypcję Discord Nitro i różne pakiety DLC do gier free-to-play.

Microsoft nie planuje jednak na tym poprzestać.

Dyrektor generalny ds. Marketingu Xbox – Aaron Greenberg – udzielił niedawno wywiadu portalowi GAMINGBible, w którym zdradził, że firma jest otwarta na kolejne kooperacje z innymi usługami.

EA Play było samodzielną usługą subskrypcji. Teraz połączenia jej z Game Passem ma duże znaczenie; Chodzi mi o to, że wierzymy, że najlepszym rozwiązaniem jest zwiększanie wartości Game Passa. To nasz główny cel. Nie oznacza to, że nie dajemy graczom wyboru. (…). Jesteśmy więc otwarci na podejmowanie marketingowych współprac i współpromowanie tych usług, bo wierzymy, że dla wielu ludzi najlepszym sposobem na doświadczenie gier i innych form rozrywki jest otrzymanie wszystkiego w jednym, niedrogim pakiecie. -komentuje Aaron Greenberg dla GAMINGbible

Microsoft kooperował wcześniej z chociażby Spotify i Disney+, co udowodniło graczom, że mogą spodziewać się łączenia XGP z naprawdę wartościowymi usługami. Jeśli gigant z Redmond faktycznie jest otwarty na większe współprace, to gracze mogą się tylko cieszyć.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.