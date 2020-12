Xbox Game Pass – aktualizacja. Control, Doom Eternal i inne, świetne gry

Do Xbox Game Pass trafiła kolejna aktualizacja oferty. Tym razem usługa Microsoftu wzbogaci się o bardzo pokaźny zestaw świetnych gier.

Game Pass jest wciąż bardzo popularną usługą, choć przez ostatnie kilka tygodni było o nim dość cicho. Microsoft skupił się na premierze swoich nowych konsol, ale nie oznacza to, że całkowicie zrezygnował z aktualizacji XGP.

Poznaliśmy nowe gry, które trafią do Game Passa. Ich lista prezentuje się następująco:

Control – Android i Xbox – 3 grudnia

Doom Eternal – PC – 3 grudnia

Haven – Xbox i PC – 3 grudnia

Rage 2 – Android – 3 grudnia

Slime Rancher – Android i Xbox – 3 grudnia

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – PC – 3 grudnia

Yes, Your Grace – Android, Xbox i PC – 3 grudnia

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – Xbox i PC – 4 grudnia

Call of the Sea – Android, Xbox i PC – 8 grudnia

Monster Sanctuary – Android i Xbox – 8 grudnia

Starbound – PC – 8 grudnia

Unto The End – Xbox i PC – 9 grudnia

Asseto Corsa – Android i Xbox – 10 grudnia

Gang Beasts – Android i Xbox – 10 grudnia

GreedFall – Android, Xbox i PC – 10 grudnia

Superhot: Mind Control Delete – Android i Xbox – 10 grudnia

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Android, Xbox i PC – 10 grudnia

Przy okazji, już 15 grudnia usługę opuszczą:

Age of Wonders: Planetfall – Xbox i PC

Infinifactory – PC

Metro: Last Light Redux – PC

MudRunner – PC

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Xbox

Pathologic 2 – Xbox i PC

The Turing Test – Xbox i PC

Ticket to Ride – Xbox i PC

Untitled Goose Game – Xbox

Przypuszczenia się więc potwierdziły. Control faktycznie trafi do Game Passa, jednak na ten moment tylko do posiadaczy konsol i urządzeń mobilnych. Microsoft ma jednak niespodziankę dla graczy pecetowych, którzy w końcu otrzymają dostęp do Doom Eternal w ramach XGP.

Warto też zwrócić uwagę na kilka świetnych tytułów, które również pojawią się w Game Passie. Greedfall, Asseto Corsa, Slime Rancher i Yes, Your Grace to pozycje warte Waszego czasu, choć pozostałym nowinkom też nie można odmówić jakości.

Warto dodać, że w grudniu do Xbox Game Pass na PC trafią gry z EA Play.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.