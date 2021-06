Silent Hill podobno nie tylko od Bloober Team. Przecieki zaczynają się potwierdzać

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowe doniesienia wskazują, że Silent Hill ma powstawać nie tylko u Bloober Team. Konami rzekomo przywraca markę do życia.

Sieć obiegła niespodziewana wiadomość. Bloober Team podjęło współpracę z Konami i wszystkie tropy wskazują, że polski zespół może opracowywać grę w uniwersum Cichego Wzgórza. O ile nadal są to niepotwierdzone teorie, zdają się one być bardzo prawdopodobne. Co więcej, pisaliśmy o tym już na początku bieżącego roku. Ówczesny przeciek wskazywał, że Bloober rozwija Silent Hill, ale nie jest jedynym studiem pracującym nad marką.

Teraz wspomniane doniesienia zaczynają się powoli potwierdzać. Przypomniał o tym serwis VideoGamesChronicle, który udostępniał rzeczone informacje. VGC ponownie wspomina, że według informacji od swoich źródeł, SH od Bloober to nie jedyna gra związana z marką, która aktualnie powstaje.

Redaktor serwisu powtórzył, że produkowany jest także drugi tytuł sygnowany marką Silent Hill. Odpowiadać ma za niego uznane, japońskie studio. Projekt Japończyków rzekomo trochę odbiegnie od formy, jaką znamy z poprzednich odsłon cyklu.

O który zespół chodzi? Tego wciąż nie wiemy. Gracze wskazują na Kojima Productions, ale aktualnie nie ma ku temu żadnych wiarygodnych przesłanek. Od dawna mówi się za to, że Cichym Wzgórzem miało zainteresować się Sony, jednak to również są tylko plotki.

Na razie warto poczekać na ogłoszenia wydawców i studiów, które miałyby odpowiadać za gry. Miejmy nadzieję, że na rozwianie wątpliwości nie poczekamy już zbyt długo. Ostatnia, pełnoprawna gra Silent Hill ukazała się w 2009 roku.