Xbox Game Pass – nowe tytuły w ofercie usługi.

Xbox Game Pass wzbogaci się o zestaw nowych gier. Tym razem jest bardzo różnorodnie nie tylko pod względem gatunków gier, ale też platform docelowych.

Niedawno Microsoft zapowiedział, że do usługi Game Pass trafi kilka gier przygodowych. Okazuje się, że do zestawu klasycznych przygodówek dołączy w najbliższym czasie jeszcze kilka innych, świetnych tytułów:

Carto – Xbox i PC – 27. 10

Five Night’s at Freddy’s – Android, Xbox i PC – 29. 10

PlayerUnknown’s Battlegrounds – Android – 29. 10

ScourgeBringer – Android – 29. 10

Unruly Heroes – Android, Xbox i PC – 29. 10

Celeste – Android, Xbox i PC – 5. 11

Comanche – PC – 5. 11

Deep Rock Galactic – Android, Xbox i PC – 5. 11

Eastshade – Android, Xbox i PC – 5. 11

Knights and Bikes – Xbox i PC – 5. 11

Ark Survival Evolved: Explorer’s Edition – Android, Xbox i PC – 17. 11

Lista obfituje w wyśmienite gry. Szczególnie mocno mogą cieszyć Celeste i Deep Rock Galactic, czyli dwie świetne produkcje niezależne. Reszta zapowiedzianych gier również prezentuje się bardzo dobrze i próżno szukać tu sztucznych zapychaczy.

Xbox Game Pass rośnie w siłę i cieszy fakt, że usługa wzbogaca się nie tylko w najznamienitsze premiery, ale też mniej znane, lecz nie mniej dobre tytuły indie. Miłośnicy wyjątkowych przygód będą zachwyceni.

Jeśli zastanawiacie się, który wariant abonamentu będzie dla was najlepszy, to w tym miejscu znajdziecie szczegółowy poradnik do Game Pass. Dostępne opcje oferują różne możliwości i warto się z nimi zapoznać przed zakupem.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.