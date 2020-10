Do usługi Xbox Game Pass trafią nowe produkcje. Abonament wzbogaci się o kilka kultowych przygodówek i świetną strzelankę od Ubisoft.

Niedawno Microsoft wskazał, że Rainbow Six Siege być może trafi do usługi Game Pass. Przypuszczenia okazały się prawdziwe, a dodatkowo do oferty abonamentu zostanie dodane kilka innych, wyśmienitych produkcji.

Lista nadchodzących do Xbox Game Pass gier:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – już dostępne – Xbox One i Android

Full Throttle – 29 października – Xbox One i PC

Grim Fandango – 29 października – Xbox One i PC

Day of the Tentacle – 29 października – Xbox One i PC

O ile Rainbow Six Siege było już raczej pewnikiem, tak obecność zestawu kultowych gier przygodowych może zaskakiwać. Wszystkie powyższe produkcje to oczywiście wersje remastered. Jeśli jesteście fanami gatunku, to zapewne doskonale je znacie.

Microsoft zrobił graczom bardzo przyjemną niespodziankę. Aktualizacje Xbox Game Pass pojawiają się coraz częściej i obfitują w coraz to lepsze produkcje. Aktualna oferta XGP jest i tak już bardzo bogata, a kolejne nowości tylko umacniają jej i tak solidne miejsce na rynku.

Jeśli zastanawiacie się, który wariant abonamentu wybrać, to w tym artykule znajdziecie szczegółowy poradnik do Game Pass.

Pozostaje tylko naładować kontrolery i zabrać się za ogrywanie nowości!

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.